РФ наштамповала 20 дел против Полторака, Муженко и командиров частей

В России Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел в отношении Министра обороны Степана Полторака, его заместителей, а также начальника генштаба Виктора Муженко, командиров бригад ЗСУ.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Им инкриминируют применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид на Донбассе.

В заявлении сказано, что российский Следком уже не первый год собирает "доказательства преступлений против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины" и уже задокументировано "десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса".

Согласно сообщению, Главным следственным управлением СК России возбуждено 20 уголовных дел в отношении Министра обороны Степана Полторака, eго заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна.

Также возбуждены дела против начальника генштаба Виктора Муженко, его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время Полторака, Муженко и прочих представителей Минобороны Украины обещают объявить в розыск.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ - применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид.

Пресс-служба делает акцент на том, что представители украинского Министерства обороны "действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели".

Как известно, Следком РФ систематически возбуждает уголовные дела против украинских военных, обвиняя их в обстрелах населенных пунктов на Донбассе, который Россия называет "юго-востоком Украины".

С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц. В основном это военнослужащие украинской армии, начиная с министра обороны и завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которых подозревают в "непосредственном совершении тяжких международных преступлений".

Украинская правда