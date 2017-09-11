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"Схема Курченко": двое фигурантов пошли на сделку с прокурором

Понедельник, 11 сентября 2017, 14:06

В суд с соглашением о признании вины направлены обвинительные акты в отношении бывшего директора и главного диспетчера ООО города Рени, причастных к махинациям с нефтепродуктами в "преступной схеме Сергея Курченко".

Об этом сообщает 11 сентября пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что бывшие должностные лица предприятия заключили с прокурором соглашение о признании своей вины в совершении ряда преступлений, в частности, участия в преступной организации, пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, подделке документов и злоупотреблении служебным положением, что привело к фактическому непоступлению в бюджета более 2 млрд грн средств от реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов.

Как сообщалось ранее, благодаря совместно принятым мерам прокуратуры, полиции, Службы безопасности и государственной фискальной службы в области в рамках расследования уголовного производства по решению суда в пользу государства в июле 2017 года конфисковано имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода и предприятия.

Путем специальной конфискации в государственную собственность переданы нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс м кв., земельные участки площадью 77 га и установки для обеспечения деятельности завода.

Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 5 млрд грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Темы: КурченкопрокуратураОдесская областькоррупция
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