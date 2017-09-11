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В полиции отрицают, что забирали у Саакашвили паспорт

Понедельник, 11 сентября 2017, 14:44
В полиции отрицают, что забирали у Саакашвили паспорт

Полиция не изымала украинский паспорт Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Заявление об изъятии паспорта полицией в пункте пропуска "Шегини" не соответствует действительности. Так, озвученое заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини"", - сообщили в полиции.

Указывается, что полицейские осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка во время массовых мероприятий на пункте пропуска "Шегини".
"При этом полиция не изымался паспорт лица, заявляющего о его изъятии", - добавили в полиции.

Как известно, Саакашвили заявил, что правоохранители изъяли у него украинский паспорт на границе.

Украинская правда

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Темы: Саакашвилипаспорт полиция
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