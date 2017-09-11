Станции метро, которые закрывали из-за задымления, заработали

Станции синей ветки киевского метрополитена, которые не работали из-за задымления, снова открыли.

Об этом сообщила пресс-служба подземки.

"Организовано челночное движение от "Майдана Независимости" до "Оболони" по одной колее. Станции открыто", - сказано в сообщении по состоянию на 21:03.

По состоянию на 22:00 движение поездов возобновили в обычном режиме.

Как известно, в понедельник вечером в запасном тоннеле между станциями "Тараса Шевченко" и "Контрактовая площадь" произошло короткое замыкание в трансформаторе дорожных проводов, без горения, но с задымлением.

В результате станции "Тараса Шевченко", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь" были закрыты на вход и на выход, людей из этих станций эвакуировали.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Украинская правда