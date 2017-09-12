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Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР

Вторник, 12 сентября 2017, 02:59

Все 15 государств - членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, одобрили новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР.

Об этом пишет DW.com.

Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Кроме того, вводится лимит на поставки КНДР сырой нефти - ее объемы не должны превышать показатели за минувшие 12 месяцев. Основным поставщиком жидких углеводородов в Северную Корею является Китай.

Совбез также ввел запрет на продажу Пхеньяну конденсатов и газоконденсатных жидкостей.

Как сообщалось, перед голосованием проект резолюции был смягчен.

Первоначальный вариант предполагал введение полного эмбарго на поставки нефти и заморозку иностранных активов лидера КНДР Ким Чен Ына. В связи с ожидавшимися попытками Москвы и Пекина заблокировать документ в таком виде в него были внесены корректировки.

Темы: Северная КореясанкцииООН
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