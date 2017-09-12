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В ГСЧС рассказали подробности об инциденте в киевском метро

Вторник, 12 сентября 2017, 10:34

Погибших и травмированных в следствии возгорания на "Синей ветке" киевского метро нет.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

По данным спасательной службы, 11 сентября на в 18:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве от пассажиров метрополитена поступило сообщение о задымлении в вагоне поезда, который двигался между станцией метро "Контрактовая площадь" и станцией "Тараса Шевченко" "Куреневско-Красноармейской" линии.

В 19:04 на место происшествия прибыли первые подразделения.

"Было установлено, что поезд отогнан на станцию ​​метро "Контрактовая площадь", пассажиры из поезда вышли. По внешним признакам пожара в поезде не обнаружено. В 19:16 после снятия напряжения с контактного рельса работниками Киевского-метрополитена был предоставлен допуск спасателям для проведения разведки в тоннеле метрополитена", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что после проведения разведки в составе двух звеньев газодымозащитной службы установлено, что в тоннеле, на расстоянии 300 м от станции "Контрактовая площадь", произошло короткое замыкание без последующего горения в генераторе автоматической локомотивной сигнализации.

Станции "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Петровка" были закрыты на вход и приостановлено движение поездов.

"На месте происшествия работало 65 человек личного состава, а также 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. В результате происшествия погибших и травмированных нет", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уже к 21.53 движение было восстановлено.

Как известно, 11 сентября из-за задымления на "Синей ветке" Киевского метрополитена не работали некоторые станции метро.

По данным корреспондента УП, рядом с метро Контрактовая площадь находились пожарные автомобили и шесть "скорых".

Украинская правда

Темы: КиевГСЧСметрочрезвычайное происшествиетранспорт
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