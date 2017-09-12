За "прорыв Саакашвили" возьмется СБУ

Служба безопасности Украины будет помогать в расследовании дела о незаконном пересечении украинской границы экс-президентом Грузии экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.



Об этом говорится в сообщении ведомства от 12 сентября.



"Служба безопасности Украины считает недопустимым организацию любых правонарушений на государственной границе Украины, которая является одним из символов суверенного государства", – отмечается в комментарии.



"Спецслужбой в пределах своих полномочий будет оказана всесторонняя помощь в расследовании этого преступления", – заверили в СБУ.

Читайте также: "Бардак и стыд на границе. Как Саакашвили вернулся в Украину"

Как известно, 12 сентября экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отказался подписывать админпротокол о незаконном пересечении им государственной границы Украины.



11 сентября Саакашвили подал в миграционную службу заявление о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.



Защита политика настаивает на том, что пересечение государственной границы 10 сентября в ПП "Шегини" было законным, поскольку "осуществлялось в условиях крайней необходимости в целях спасения жизни людей в пункте пропуска из-за его минирования".



Украинская правда