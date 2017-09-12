Поляков "точно внесет" второй залог – адвокат

Народный депутат Максим Поляков намерен внести еще один залог – теперь в размере 608 тысяч гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на адвоката нардепа Петра Бойко.

"Пока он физически еще не внес залог, но точно внесет", - сказал он.

Юрист не уточнил, когда именно депутат внесет деньги, однако добавил, что время для этого у него еще есть.

Как сообщалось, 25 июля Поляков внес назначенный судом залог в 304 тысячи гривен.

Однако в начале сентября Соломенский райсуд Киева направил этот залог в доход государства и назначил ему новый - в размере 608 тысяч гривен.

Это произошло потому, что долгое время депутат сопротивлялся попыткам стражей порядка надеть на него электронный браслет слежения.