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Поляков "точно внесе" другу заставу – адвокат

Вівторок, 12 вересня 2017, 13:08

Народний депутат Максим Поляков має намір внести ще одну заставу - тепер у розмірі 608 тисяч гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на адвоката нардепа Петра Бойка.

"Поки він фізично ще не вніс заставу, але точно внесе", - сказав він.

Юрист не уточнив, коли саме депутат внесе гроші, однак додав, що час для цього в нього ще є.

Як повідомлялося, 25 липня Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.

Але на початку вересня Солом'янський райсуд Києва спрямував цю заставу у дохід держави і призначив йому нову - у розмірі 608 тисяч гривень.

Це сталося через те, що довгий час депутат чинив опір правоохоронцям і відмовлявся вдягати електронний браслет стеження.

Теми: Поляковсуд
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