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ЕС призвал РФ освободить Чийгоза и снять обвинения с Умерова

Вторник, 12 сентября 2017, 07:22

Евросоюз требует освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и других граждан Украины задержанных в Крыму и в России, а также снять обвинения с другого заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешних связей.

"Сегодня так называемый "Верховный суд" Симферополя приговорил заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года. Европейский союз последовательно следил за делом г-на Чийгоза и настаивал на его освобождении, призыв, который мы повторяем сегодня", - говорится в заявлении.

В ЕС заявили, что запрет на деятельность Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения их прав.

"Мы ожидаем немедленного снятия обвинения с  другого заместителя председателя Меджлиса   Ильми Умерова, и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве ЕС.

Как сообщалось 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Ахтема Чийгоза задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что украинская власть будет добиваться экстрадиции в Украину осужденного в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза.

Он также анонсировал на 13 сентября митинг в поддержку Чийгоза в Киеве.

Темы: МеджлисКрымкрымские татарыЕСРосcия
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