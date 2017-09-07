Запрос на экстрадицию Саакашвили будет рассматривать Минюст - Сарган

Генпрокуратура Украины на этой неделе получила запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили.

Об этом на Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"5 сентября заместитель министра юстиции Украины Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине относительно розыска, заключения под стражу и экстрадиции Саакашвили. При этом Петухов заявил, что запрос грузинской стороны было адресовано Минюсту и Генпрокуратуре Украины. Он также сообщил, что Минюст направляет полученный запрос в ГПУ для проведения экстрадиционной проверки", - отметила она.

"Кроме того хочу подтвердить, что Генпрокуратурой Украины на этой неделе в копии получен запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили М.Н.", - добавила Сарган.

По ее словам, учитывая, что уголовные дела, в связи с которыми просят выдать Саакашвили, находятся на рассмотрении Тбилисского городского суда, запрос будет рассматриваться Министерством юстиции Украины.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, выданного ему в мае 2015 года.

Саакашвили заявлял, что 10 сентября прибудет из Польши на границу и через пункт пропуска "Краковец" попытается въехать в Украину.

Источники в руководстве Генпрокуратуры Украины заявляли, что если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит третий запрос об экстрадиции, – его выдадут.

Лишенный гражданства Украины экс-глава Одесской обладминистрации на днях заявлял, что путешествует с украинским паспортом.

Народные депутаты от партии "Самопомич" планируют встречать Саакашвили на КПП "Краковец" 10 сентября.

Украинская правда