Саакашвили анонсировал свой приезд в Киев

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, после воскресного незаконного прорыва через государственную границу Украины и многодневного пребывания во Львове прибыл в Черновцы, где объявил о своих планах на будущее.

Об этом пишет Радио Свобода.

Перед несколькими сотнями сторонников, собравшихся на Центральной площади города, он также анонсировал свой приезд в Киев в следующий вторник, 19 сентября.

"Я объеду все регионы, мы предъявим претензии этой власти, если они не хотят идти, мы обяжем принять закон об импичменте, снять налоги с малого бизнеса, забрать деньги у олигархов", - заявил Саакашвили, который опоздал на встречу со сторонниками на 40 минут.

В ходе почти часового выступления он заявлял, что после его приезда в Киев его сторонников станет намного больше, а потом, добавил Саакашвили "все закончится, как в пункте пропуска "Шегини".

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности - групповое нарушение общественного порядка.

Правоохранители также установили личности 6 возможных организаторов "прорыва границы", а также 32 активных участника тех событий.

Кроме того, Госпогранслужба составила 15 админпротоколов по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КоАП.

В частности, на 4 представителей СМИ и 10 иностранных граждан.

Одного из задержанных после прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября арестовали на 2 месяца.