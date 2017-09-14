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МИД РФ считает, что за запретом "Касперского" в США стоит русофобия

Четверг, 14 сентября 2017, 10:35

В российском посольстве в США заявили, что решение американских властей прекратить использование программ "Касперского" во всех федеральных учреждениях отдаляет перспективы восстановления сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает пресс-служба посольства России в США.

"За лишением дипломатического иммунитета и фактической ликвидацией нескольких официальных представительств России, ограничением права пользования рядом объектов российского имущества, нападками на российские СМИ — RT и Sputnik — последовали решения в отношении антивирусных продуктов Kaspersky", — говорится в комментарии дипмиссии.

В посольстве отмечают, что "теперь русофобия начинает конвертироваться еще и в недобросовестную конкуренцию на информационном поле и влиять на рынки программных продуктов".

"Рассматриваем это как звенья одной цепи. Данные шаги не могут не вызывать крайнего сожаления", — отметили в пресс-службе посольства.

Как известно, администрация президента США сообщила государственным учреждениям страны о необходимости прекратить использование продукции российской "Лаборатории Касперского".

Такое решение обосновали тем, что фирма является уязвимой к воздействию Кремля и использование указанного антивируса может поставить под угрозу национальную безопасность.

Ранее сообщалось, что российская антивирусная компания "Лаборатория Касперского" предоставляет данные своих клиентов ФСБ.

Украинская правда

Темы: РосcияСШАМИД
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