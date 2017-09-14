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МЗС РФ вважає, що за забороною "Касперського" в США стоїть русофобія

Четвер, 14 вересня 2017, 10:35

У російському посольстві в США заявили, що рішення американської влади припинити використання програм "Касперського" у всіх федеральних установах віддаляє перспективи відновлення співпраці Москви та Вашингтону в боротьбі з тероризмом.

Про це повідомляє прес-служба посольства Росії в США.

"За позбавленням дипломатичного імунітету і фактичною ліквідацією декількох офіційних представництв Росії, обмеженням права користування рядом об'єктів російського майна, нападками на російські ЗМІ - RT і Sputnik - пішли рішення щодо антивірусних продуктів Kaspersky", - йдеться в коментарі дипмісії.

У посольстві зазначають, що "тепер русофобія починає конвертуватися ще і в недобросовісну конкуренцію на інформаційному полі і впливати на ринки програмних продуктів".

"Розглядаємо це як ланки одного ланцюга. Дані кроки не можуть не викликати крайнього жалю", - відзначили в прес-службі посольства.

Як відомо, адміністрація президента США повідомила державним установам країни про необхідність припинити використання продукції російської "Лабораторії Касперського".

Таке рішення обґрунтували тим, що фірма є вразливою до впливу Кремля і використання зазначеного антивіруса може поставити під загрозу національну безпеку.

Раніше повідомлялося, що російська антивірусна компанія "Лабораторія Касперського" надає дані своїх клієнтів ФСБ.

Українська правда

Теми: РосіяСШАМЗС
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