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На введение миротворцев на Донбасс потребуется 6-8 месяцев – Климпуш-Цинцадзе

Четверг, 14 сентября 2017, 14:41

На развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, после принятия соответствующего решения, потребуется 6-8 месяцев.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя слова президента России Владимира Путина о возможном размещении миротворцев ООН не только на линии соприкосновения на Донбассе.

"Я не склонна верить, что Россия искренне намерена уйти с востока Украины, просто по своему согласию. Но даже если бы решение было принято, то потребовалось бы еще добрых 6-8 месяцев, чтобы такая миссия могла быть направлена. Поэтому я не вижу перспективы быстрого решения (этого вопросу – ред.)", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Активизацию вопроса миротворцев российской стороной она связывает с внутриполитической российской кампанией перед выборами президента в следующем году в РФ.

"Для нас важно, чтобы это была миссия, которая была бы на границе между Украиной и Российской Федерацией. Которая была бы на всей территории, не контролируемой Украиной, и которая бы не предусматривала никаких консультаций и согласований с так называемыми представителями непонятно кого – так называемых ДНР и ЛНР ", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.

Как известно, президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель допустил размещение миротворцев ООН не только на линии соприкосновения на Донбассе.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметные переговоры о введении на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН пока не ведутся.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что размещение миротворцев ООН может быть на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В правительстве Германии заявили, что возможную миротворческую миссию ООН на Донбассе следует размещать на всей территории конфликта, а не только вдоль линии соприкосновения.

Темы: ДонбассПутинмиротворцы
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