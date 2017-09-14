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Крымский татарин, которого нашли избитым, пойдет на судмедэкспертизу

Четверг, 14 сентября 2017, 23:03

Крымчанин Ренат Параламов, которого обнаружили 14 сентября на автовокзале Симферополя со следами побоев, будет проходить судмедэкспертизу.

Об этом сайту Крым.Реалии рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

"Мы будем брать направление на судебно-медицинскую экспертизу, проходить экспертизу, посмотрим, что она покажет. В больнице ему уже оказали помощь, никаких серьезных повреждений у него нет", - сказал адвокат.

Как сообщает Крим.Реалии, Курбединов вместе с Параламовым направились в российский Железнодорожный райотдел полиции за справкой на проведение судмедэкспертизы.

Курбединов также добавил, что крымчанина пытали с целью подписать какие-то протоколы.

Других подробностей адвокат не сообщал.

Родственники и адвокаты крымчанина Рената Параламова, которого нашли 14 сентября на автовокзале Симферополя после того, как накануне его увезли в неизвестном направлении люди в масках, сообщили, что Параламова сильно избили - "до неподвижного состояния".

Позже один из адвокатов Параламова Рустам Кямилев сообщил, что избитый крымчанин находится в городской больнице №6 Симферополя.

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова провели обыск, который силовики назвали "осмотром и следственными действиями".

Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Российские силовые структуры в Крыму пока ситуацию не комментируют.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".

Темы: Крымкрымские татары
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