Крымский татарин, которого нашли избитым, пойдет на судмедэкспертизу

Крымчанин Ренат Параламов, которого обнаружили 14 сентября на автовокзале Симферополя со следами побоев, будет проходить судмедэкспертизу.

Об этом сайту Крым.Реалии рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

"Мы будем брать направление на судебно-медицинскую экспертизу, проходить экспертизу, посмотрим, что она покажет. В больнице ему уже оказали помощь, никаких серьезных повреждений у него нет", - сказал адвокат.

Как сообщает Крим.Реалии, Курбединов вместе с Параламовым направились в российский Железнодорожный райотдел полиции за справкой на проведение судмедэкспертизы.

Курбединов также добавил, что крымчанина пытали с целью подписать какие-то протоколы.

Других подробностей адвокат не сообщал.

Родственники и адвокаты крымчанина Рената Параламова, которого нашли 14 сентября на автовокзале Симферополя после того, как накануне его увезли в неизвестном направлении люди в масках, сообщили, что Параламова сильно избили - "до неподвижного состояния".

Позже один из адвокатов Параламова Рустам Кямилев сообщил, что избитый крымчанин находится в городской больнице №6 Симферополя.

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова провели обыск, который силовики назвали "осмотром и следственными действиями".

Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Российские силовые структуры в Крыму пока ситуацию не комментируют.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".