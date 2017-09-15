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СБУ обещает не трогать "Украинскую правду", ведь тайну слил чиновник

Пятница, 15 сентября 2017, 13:05

Служба безопасности Украины не собирается препятствовать деятельности интернет-издания "Украинская правда" и его журналистов.

Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она подчеркнула, что субъектом уголовного производства является должностное лицо одного из органов государственной власти, которое разгласило государственную тайну, а не издание.

"Субъектом данного преступления является должностное лицо - носитель государственной тайны. У Службы безопасности Украины нет цели препятствовать деятельности интернет-издания "Украинская правда" и его журналистов", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, сейчас следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и области осуществляет досудебное расследование по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.

"Уголовное производство зарегистрировано по факту разглашения должностными лицами одного из органов государственной власти Украины сведений, содержащих государственную тайну. Материал с такой информацией был опубликован 24.01.2017 на страницах интернет-издания "Украинская правда", - рассказала Гитлянская.

Как сообщалось, 14 сентября следователь СБУ вручил главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой письмо с требованием удалить январскую статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, поскольку служба видит в материале разглашение гостайны.

15 августа перед выступлением на международном форуме YES президент Петр Порошенко назвал визит СБУ в издание "категорически недопустимым" случаем.

Украинская правда

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