Коболев: Украинская ГТС сдерживает Путина от масштабной войны

Сохранение транзита природного газа имеет стратегическое значение не только с экономической точки зрения, но и с учетом сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины.

Такое мнение высказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на 14-той Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Если сейчас построят" Северный поток-2 ", мы будем в опасности не только с экономической точки зрения, но и безопасности. Я убежден, что это одна из вещей, которые учитывает Путин, если он попытается захватить Украину полностью - что произойдет с экспортом газа, смогут ли они пережить полноценную войну? И если ответ нет - а сейчас ответ нет - то это один из сдерживающих элементов", - сказал Коболев.

По его словам, для сохранения транзита газа Украине необходимо провести полноценную реформу и привлечь европейских партнеров к управлению ГТС.

Кроме того, в ходе дискуссии 66-ая Государственный секретарь США (2005-2009) Кондолиза Райс назвала "Северный поток-2" угрозой для устойчивого развития Европы.

"Северный поток-2 - это проблема. Если бы это был чисто экономический проект - было бы иначе, но это не так ", - отметила она.

В то же время президент и исполнительный директор Vitol Ян Тейлор призвал Украину не обращать внимание на "Северный поток-2", а сосредоточить усилия на реформировании собственной энергетической системы.

"Вы ненавидите "Северный поток-2", но представьте, что он уже существует. Вам не нужно беспокоиться из-за "Северного потока-2", вам надо разобраться с собственной энергетической политикой", - отметил Ян Тейлор.

Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович добавил, что коммерческий интерес к "Северному потоку-2" среди европейских компаний существенный, но приоритетом для Еврокомиссии является сохранение транзита газа через Украину.

В июне Еврокомиссия попросила государства-члены предоставить ей мандат на ведение переговоров непосредственно с Россией. Для предоставления мандата необходимо получить квалифицированное большинство, то есть разрешение должны дать 21 из 28 стран ЕС.

Германия, главный бенефициар проекта, поддерживает "Северный поток-2" по экономическим соображениям, заявив, что он привнесет ресурсы на рынок и снизит цены.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.