Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин "встал не с той ноги" с идеей о миротворцах - британский дипломат

Суббота, 16 сентября 2017, 11:38

Российская инициатива о введении миротворцев ООН в зону военного конфликта на Донбассе является привлекательной внешне, но опасной.

Об этом во время форума Ялтинской европейской стратегии заявил государственный секретарь по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан.

"Относительно этой инициативы - очевидно, с идеей о миротворцах ООН Путин просто встал не с той ноги. Внешне она выглядит довольно привлекательно, но это не совсем так. Здесь проблема, как и с другими инициативами, что Россия вносит в ООН. Ведь эта инициатива не ведет к снятию нарушений международного права. Наоборот - она ​​только должна заморозить имеющиеся нарушения".

На уточняющий вопрос, почему такую ​​инициативу поддерживают в МИД Германии, британский дипломат пошутил, что всегда готов к дискуссиям с немецкими коллегами, "особенно - за ужином".

Напомним, экс-посол США в ООН Джон Болтон считает, что введение миротворцев на Донбасс может привести к замораживанию конфликтаи не поможет восстановить контроль Украины над всей своей территорией.

Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что идею введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, которую неожиданно поддержал Владимир Путин, необходимо тщательно юридически проанализировать.

Читайте также на сайте "Европейской правды": "Все детали миротворческой миссии: какая битва ждет Украину в ООН".

Европейская правда

Темы: ВеликобританияРосcияДонбассмиротворцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Великобритания
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии
Министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост - СМИ
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: