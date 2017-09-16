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"Батькивщина" обновила руководство и решила идти на выборы ОТГ

Суббота, 16 сентября 2017, 17:31

Нардеп Иван Крулько избран заместителем главы партии и членом президиума политсовета ВО "Батькивщина".

Соответствующее решение принято на 14-м съезде партии, который состоялся в Киеве 16 сентября.

Как известно, Крулько возглавлял "Батькивщину молодую", является членом бюджетного комитета ВР.

Также в ходе съезда было принято решение об участии "Батькивщины" в выборах местных глав и депутатов в 201 объединенной территориальной громаде, которые состоятся 29 октября 2017 года.

В повестке дня съезда также обсуждали отзыва депутатов местных советов на основании норм об императивном мандате, а также изменения в устав партии.

"Партия решила отозвать депутатов Тячевского районного совета Закарпатской области Иванну Куцин, Каменской городского совета Днепропетровской области Дмитрия Пучкина и депутатов Криворожского городского совета Днепропетровской области Ольгу Бабенко, Геннадия Черствого и Михаила Карого", - говорится в сообщении партии.

Интерфакс-Украина

Темы: виборыБатькивщина
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