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Под мэрией Одессы хотели ставить палатки, полиция обещает правовую оценку

Суббота, 16 сентября 2017, 22:06

Ведомости о конфликте между активистами и правоохранителями под стенами Одесского горсовета внесены в ЕРДР, предоставляется правовая квалификация правонарушений.

Об этом сообщает в субботу вечером пресс-служба полиции Одесской области.

Там отметили, что в субботу во время мирной акции на Думской площади возник конфликт между правоохранителями и активистами, которые пытались попасть в здание горсовета.

"Возникла потасовка, которая сопровождалась хулиганскими действиями со стороны активистов", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

 
фото "думской"

Вместе с тем, как сообщает "Думская", около 21:50 активисты установили палатки под стенами горсовета.

 

"Муниципалы попытались их убрать. Вспыхнула драка", - пишет издание.

 

Как сообщает Радио Свобода, во время последнего инцидента, после 21:00, муниципальная служба охраны не дала активистам установить палатки на Думской площади.

 

Ранее в этот же вечер в столкновениях были использованы слезоточивый газ (с обеих сторон противостояния) и светошумовые гранаты.

Как сообщалось, около 17 часов субботы к зданию мэрии на Думскую площадь начали сходиться родители детей, который отдыхали в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты. Люди требовали прибытия мэра Геннадия Труханова и его заместителя Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге участвовали около 200 человек.

Несколько раз под зданием горсовета происходили драки. Активисты пытались штурмовать горсовет, полиция применяла слезоточивый газ.

В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Директор лагеря Петрос Саркисян задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Украинская правда

Темы: Одесса
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