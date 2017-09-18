Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тиллерсон: США могут остаться в Парижском соглашении на надлежащих условиях

Понедельник, 18 сентября 2017, 01:11

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты могут остаться в Парижском климатическом соглашении на надлежащих условиях.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Президент сказал, что он открыт для поиска тех условий, при которых мы можем продолжать сотрудничать с другими людьми, о том, что мы все согласны, это еще сложный вопрос", - сказал Тиллерсон.

Советник по вопросам национальной безопасности американского президента Герберт Раймонд МакМастер сделал подобное заявление в телевизионном интервью 17 сентября, где сказал, что президент Дональд Трамп всегда был готов рассмотреть изменения в климатическом договоре.

"Он оставил дверь открытой для возвращения несколько позже, если будет разработана лучшее соглашение для США", - сказал МакМастер ABC.

5 августа Государственный департамент США обнародовал первое письменное сообщение о том, что Вашингтон планирует отказаться от Парижского климатического соглашения, заключенного в 2015 году.

17 сентября Американское издание The Wall Street Journal сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа больше не намерена выходить из Парижского климатического соглашения, однако эту информацию опровергают в Белом доме.

Напомним, Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.

Американский президент считает, что соглашение слишком мягкое относительно ведущих загрязнителей – Китая и Индии. Вместе с тем, соглашение ставит под угрозу промышленность США.

Темы: СШАэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
США
В Белом доме прокомментировали перспективы подготовки украинских пилотов на F-16
Российские миллиардеры Авен и Фридман попали под американские санкции
Пентагон оценил тактику наступления ВСУ: совершили чудо, загнав россиян в оборону
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: