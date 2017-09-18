Тиллерсон: США могут остаться в Парижском соглашении на надлежащих условиях

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты могут остаться в Парижском климатическом соглашении на надлежащих условиях.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Президент сказал, что он открыт для поиска тех условий, при которых мы можем продолжать сотрудничать с другими людьми, о том, что мы все согласны, это еще сложный вопрос", - сказал Тиллерсон.

Советник по вопросам национальной безопасности американского президента Герберт Раймонд МакМастер сделал подобное заявление в телевизионном интервью 17 сентября, где сказал, что президент Дональд Трамп всегда был готов рассмотреть изменения в климатическом договоре.

"Он оставил дверь открытой для возвращения несколько позже, если будет разработана лучшее соглашение для США", - сказал МакМастер ABC.

5 августа Государственный департамент США обнародовал первое письменное сообщение о том, что Вашингтон планирует отказаться от Парижского климатического соглашения, заключенного в 2015 году.

17 сентября Американское издание The Wall Street Journal сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа больше не намерена выходить из Парижского климатического соглашения, однако эту информацию опровергают в Белом доме.

Напомним, Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.

Американский президент считает, что соглашение слишком мягкое относительно ведущих загрязнителей – Китая и Индии. Вместе с тем, соглашение ставит под угрозу промышленность США.