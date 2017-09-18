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Гройсман отправляет лучших следователей в Одессу расследовать пожар

Понедельник, 18 сентября 2017, 10:57
Гройсман отправляет лучших следователей в Одессу расследовать пожар

Премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в Одесском детском лагере "Виктория", в результате которой погибли двое детей, девочка исчезла без вести.

Об этом Гройсман написал на своей странице Facebook в понедельник утром.

"Все, кто виноват в гибели детей в Одессе, должны понести жесткое наказание, независимо от должностей", - подчеркнул он.

"Я вчера дал поручение Министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Нациполиции Сергею Князеву сформировать группу из лучших следователей, должен выехать немедленно на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели", - отметил премьер.

Он также призвал всех сделать выводы из трагедии, которая произошла в одесском лагере.

"Халатность, безответственность, особенно, если в их основе - коррупция, не могут иметь никаких оправданий", - добавил он.

В свою очередь на запрос "Украинской правды" заместитель главы пресс-службы ДСНС Владимир Овсяник заявил, что в ведомстве ожидают поручения от правительства, чтобы провести проверку противопожарных систему в детских заведениях по всей Украине.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессесгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли двое детей,еще один ребенок пропал без вести.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все столичные учебные заведения и детские учреждения на соблюдение правил пожарной безопасности.

Украинская правда

Темы: Одессачрезвычайное происшествиеГСЧСКабинет министров
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