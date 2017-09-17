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В столичных школах и детсадах проверят пожарную безопасность

Воскресенье, 17 сентября 2017, 21:56

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить во всех столичных учебных заведениях и детских учреждениях соблюдение правил пожарной безопасности.

Об этом говорится в сообщении КГГА от 17 сентября.

"Дал поручение первому замглавы КГГА организовать проверку ответственными службами всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности и обеспеченность необходимыми средствами пожаротушения", - заявил Кличко.

Он добавил, что проверка начнется с 18 сентября и должна быть проведена в сжатые сроки.

Также Кличко отметил, что трагедия в Одессе, где в детском лагере в результате пожара погибли трое детей - "страшная трагедия, которой можно было предотвратить".

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Вечером 16 сентября возле мэрии Одессы прошел митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание.  

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела ГосЧС и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

О подозрении объявлено директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель детей (ч. 2 ст. 270 УК Украини), задержана сотрудница лагеря, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарной безопасности в оздоровительном учреждении, ей сообщено о подозрении. 

Украинская правда

Темы: Киев
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