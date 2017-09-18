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Пограничники самолетами будут контролировать границу во время "Запад-2017"

Понедельник, 18 сентября 2017, 12:49

Госпогранслужба усилила контроль границы на севере страны во время военных учений России и Беларуси "Запад-2017".

Об этом сообщила пресс-служба пограничников.

"Сейчас пограничники продолжают прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполициею по всем участкам. К мерам также привлекаются резервы пограничного ведомства. Такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений "Запад-2017", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что к мониторингу присоединилась пограничная авиация.

"Экипажи авиаэскадрилий на патрульных самолетах проводят воздушный мониторинг границы и уже обследовано около 900 км госграницы", - добавили в ведомстве.

 
Пограничная авиация
Госпогранслужба

Как известно, совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017", начавшиеся 14 сентября, должны продолжаться до 20 сентября.

Минобороны России заявило, что в учениях будут задействованы 12,7 тысяч военных, 680 единиц боевой техники, около 70 самолетов и 10 кораблей.

В то же время союзники НАТО считают, что Москва сознательно занизила данные о количестве участников учений "Запад-2017", чтобы не приглашать иностранных наблюдателей.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что в маневрах "Запад-2017", очевидно, примут участие около 100 тысяч военнослужащих. В Минобороны Беларуси назвали эту информацию недостоверной.

Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что военные учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.

Темы: Пограничная службаБеларусьРосcияармия
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