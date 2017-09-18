Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заявление журналистов: Визит СБУ в "Украинскую правду" - попытка заставить молчать

Понедельник, 18 сентября 2017, 14:21

Украинские журналисты возмутились и сделали заявление по поводу действий СБУ относительно "Украинской правды".

Соответствующее обращение к обществу размещено в блоге главного редактора УП Севгиль Мусаевой.

"Мы, нижеподписавшиеся, расцениваем визит СБУ в редакцию "Украинской правды" как очередную попытку заставить молчать журналистов и СМИ, пишущих на "неудобные" для власти темы", - говорится в заявлении.

Представители СМИ отметили, что за 26 лет независимости Украины инструменты давления на журналистов остаются "откровенными и наглыми".

На момент написания новости под обращением подписались, кроме работников самой "Украинской правды", журналисты "Зеркала недели", "Громадського", "Нового времени", "РБК-Украина", "Следствия ИНФО", "Главкома", проекта журналистских расследований "Схемы", "Медийной инициативы по правам человека", "Восток-SOS", а также телеканалов ZIK и ART - всего 33 человека.

"Вместо давления на журналистов в угоду руководителям страны требуем от СБУ выполнения своих обязательств, связанных с защитой безопасности страны. А именно:

- Расследование деятельности чиновников, которые систематически срывают сроки выполнения решений СНБО, касающиеся обороноспособности страны;

- Расследование фиктивных и коррупционных закупок и выполненных работ для нужд ВСУ, о которых говорилось в материалах СМИ;

- Расследование незаконного обогащения руководителей ВСУ Антитеррористического центра СБУ, военных прокуроров, которые несли службу в зоне АТО;

- Расследование убийств и сокрытия обстоятельств гибели военнослужащих и гражданских в зоне АТО;

- Расследование хищения средств при выполнении строительных и ремонтных работ в зоне проведения АТО", - требуют журналисты.

Как известно, 14 сентября в редакцию "Украинской правды" пришел сотрудник СБУ, чтобы вручить письмо с требованием удалить статью почти 9-месячной давности.

При этом он не озвучил подробностей уголовного производства, в рамках которого следователей заинтересовала статья УП "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра".

В материале говорилось, что ответственные за усиление обороноспособности чиновники не выполнили в установленные сроки решение СНБО по разработке и принятия Программы развития оборонно-промышленного комплекса.

Также автор указывал на то, что на определенном этапе разработки указанной Программы ответственные чиновники не проверяли реалистичность внесенных в документ данных. В частности, приводились примеры завышенной стоимости определенных видов вооружения, которые содержались в проекте Программы.

Украинская правда

Темы: СМИСБУмедиаскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: