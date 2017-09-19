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"Датагруп" будет защищать сайт Кабмина от DDoS-атак

Вторник, 19 сентября 2017, 12:23

"Датагруп" будет защищать правительственный портал от DDoS-атак до конца этого года за 812 640 гривен.

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров заключил договор с компанией 6 сентября, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ProZorro.

Телекоммуникационная компания "Датагруп" создана в 2003 году путем объединения "Датасат" и "Датаком", входивших в холдинг "Информационные компьютерные системы". Она является крупным игроком на рынке фиксированной спутниковой связи и интернет-доступа.

По информации IKS Consulting, по итогам 2015 оператор контролировал 48,5% украинского оптового рынка передачи данных.

2015 год компания "Датагруп" завершила с прибылью 86,64 млн гривен, а в 2016 сократила прибыль на 18,5% до 70,6 млн гривен.

С 18 июля 2016 года генеральным директором ЧАО "Датагруп" является Михаил Шелемба.

27 июня 2017 года правительственный портал подвергся кибератаке вирусом "Petya.A", от которого пострадали также ряд других государственных учреждений, банков и предприятий.

Национальная полиция открыла 66 уголовных производств по факту кибернетической атаки на корпоративные компьютерные сети и компьютерные сети государственных учреждений.

Темы: Кабинет министровинтернеттехнологиихакеры
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