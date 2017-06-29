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Вирус Petya затронул свыше 1,5 тысячи юридических и физических лиц

Четверг, 29 июня 2017, 10:01
Супермаркет в Харькове во время атаки вируса Petya
24tv.ua

За последние двое суток в Национальной полиции Украины с сообщениями о блокировании работы компьютерной техники вирусом-шифровальщиком обратились 1508 юридических и физических лиц.

Об этом сообщает 29 июня пресс-секретарь НПУ Ярослав Тракало.

Из них 178 – с официальными заявлениями: это 152 частные организации, еще 26 обращений поступило от государственных учреждений.

Во всех остальных случаях потерпевшие обращались в полицию исключительно с целью получения консультаций.

В настоящее время 115 таких фактов зарегистрировано в журнале единого учета о совершенных уголовных нарушениях и других событиях. Решается вопрос об их правовой квалификации.

По 63 фактам сведения уже внесены в Единый реестр по ст. 361 УК Украины.

Отмечается, что киберполиции совместно с ведущими специалистами как украинских IT компаний, так и зарубежных организаций (Европол, Cisco), работают над преодолением последствий вирусной атаки.

Как известно, 27 июня произошли атаки вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

Украинская правда

Темы: хакеры
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