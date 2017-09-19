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Нардепы не захотели сидеть до последнего над президентским законом-гигантом

Вторник, 19 сентября 2017, 17:55

Депутаты отказались продолжать работу 20 сентября до завершения рассмотрения во втором чтении президентского законопроекта о внесении изменений в целый ряд кодексов и законов.

Верховная Рада рассматривает поправки к проекту закона №6232 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий предложил: "Чтобы мы на этой неделе смогли рассмотреть пенсионную реформу и с 1 октября повысить пенсии, скорее перешли к медицинской реформе, я предлагаю, чтобы завтра мы работали до завершения всех правок".

Он призвал "достойно пройти весь путь рассмотрения во втором чтении, независимо от политических позиций". "Я думаю, все понимают – и коалиция, и оппозиция – что парламент должен пройти это испытание достойно", – добавил спикер.

"Учитывая важность вопроса, которая стоит перед нами в среду, его значительный объем и необходимость основательного рассмотрения ... вношу предложение внести изменения в завтрашнюю повестку дня и работать в среду до завершения рассмотрения поправок и предложений к законопроекту №6232", – зачитал Парубий.

Но за это сначала проголосовал 171 нардеп, а со второй попытки – 179 депутатов.

Парламент перешел к следующей поправке, заседание продолжила вести вице-спикер Оксана Сыроид.

Как известно, 20 июня Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и других законодательных актов, хотя в Раде предлагали разделить "самый длинный в истории" проект на 5 отдельных законов.

Предложенный Петром Порошенко законопроект предлагает новую редакцию трех кодексов, а также изменения в 8 других кодексов и 18 законов.

Рассмотрение законопроекта №6232 во втором чтении в сентябре уже дважды переносили.

Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная РадазаконодательствоПорошенко
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