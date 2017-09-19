Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко поговорил с Могерини о миротворцах и скоординировал позиции перед саммитом

Вторник, 19 сентября 2017, 21:26

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с вице-президентом Еврокомисии - высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Моґерини размещение миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи, которая состоялась в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Порошенко поприветствовал новый уровень взаимодействия Украины с Европейским Союзом, в частности в контексте вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и установлением безвизового режима.

Стороны обсудили также новые стратегические цели на пути европейской интеграции Украины.

Президент призвал Могерини поддержать инициативы украинской стороны, способствовать дальнейшему сближению с ЕС и проведению фундаментальных внутренних реформ в Украине.

Порошенко проинформировал собеседницу о развитии ситуации на Донбассе и состоянии имплементации Минских договоренностей и об инициативе Украины по развертыванию в оккупированном Донбассе миротворцев ООН, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Глава государства подчеркнул также, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму.

Порошенко и Могерини также скоординировали позиции в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Украинская правда

Темы: ПорошенкомиротворцыЕСООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: