Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек ООН предостерег от войны с КНДР

Среда, 20 сентября 2017, 07:19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей первой речи перед Генассамблеей предостерег мировых лидеров от угрозы применения ядерного оружия.

Об этом пишет DW.com.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предостерег от опасности войны с Северной Кореей. В то же время он призвал мировых лидеров избегать острых заявлений, которые могут вызвать "роковое недоразумение".

"Использование ядерного оружия должно быть немыслимым. Даже с  угрозой его применения никогда нельзя мириться. Но по всему миру страх применения ядерного оружия сегодня на самом высоком уровне с конца Холодной войны", - цитирует генерального секретаря ООН информагентство dpa.

Выступая перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, Гутерриш отметил, что решение северокорейского кризиса должно быть только политическим.

Между тем ситуация вокруг КНДР все более накаляется. 17 сентября, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что если Северная Корея станет представлять реальную угрозу для Соединенных Штатов или их союзников, то она "будет уничтожена".

Как известно, Совет Безопасности ООН принял новые ограничительные меры против КНДР. Санкции ограничивают экспорт в Северную Корею и запрещают покупку северокорейской текстильной продукции.

Темы: ООНСеверная Кореяядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: