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СБУ приглашает Медведчука на допрос

Четверг, 21 сентября 2017, 16:30

В Главном следственном управлении Службы безопасности Украины приглашают лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука с целью дачи показаний по делу о незаконном пересечении границы чиновниками в 2014-2015 годах.

Об этом сказал в четверг журналистам руководитель ГСУ СБУ Григорий Остафийчук после окончания допроса в качестве свидетеля лидера партии "Справедливость", экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, мы хотим заслушать и господина Медведчука. Очень хотим. И я пользуясь случаем...через СМИ приглашаю его к нам", – отметил Остафийчук.

По его словам, СБУ уже вызывала Медведчука на допрос по этому делу, но он пока не явился.

"Приглашаем, чтобы он пришел и выполнил свои процессуальные обязательства", - добавил начальник ГСУ СБУ.

Немногим ранее сам Наливайченко вышел после допроса в СБУ, где дал показания как свидетель в деле о незаконном пересечении границы чиновниками в 2014-2015 годах.

Как сообщалось, в производстве указано, что следствие установило, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля.

Темы: СБУМедведчук
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