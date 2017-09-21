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СМИ: Поляков внес 608 тыс грн залога

Четверг, 21 сентября 2017, 22:32

Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Максим Поляков внес залог в размере 608 тыс. гривен.

Об этом "Українським новинам" сообщил источник в прокуратуре.

"Он доигрался. Ему предлагали - надень браслет, но нет, не захотел. Сначала 304 тыс. гривен оплатил, которые пошли в бюджет, теперь 608 тыс. гривен внес в качестве залога", - сказал он.

Он не уточнил, когда именно депутат внес деньги.

Как сообщалось, 25 июля Поляков внес назначенный судом залог в 304 тысячи гривен.

Однако в начале сентября Соломенский райсуд Киева направил этот залог в доход государства и назначил ему новый - в размере 608 тысяч гривен.

Это произошло потому, что долгое время депутат сопротивлялся попыткам правоохранителей надеть на него электронный браслет слежения.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент тоже снял неприкосновенность.



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Темы: Поляков
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