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Порошенко обсудил миротворческую миссию на Донбассе с генсеком ООН

Пятница, 22 сентября 2017, 02:03

На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили вопросы активного привлечения ООН к урегулированию ситуации на Донбассе, в частности перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины

В ходе встречи президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом будет способствовать достижению главной цели - восстановлению мира на Донбассе.

Собеседники констатировали, что развертывание миссии должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН.

В контексте выполнения резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, Порошенко отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять указанный документ.

В частности, РФ должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к полуострову существующим региональным и международным мониторинговым организациям в области прав человека.

Президент Украины поблагодарил ООН за предоставление гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса. Глава Украинского государства призвал ООН присоединиться к процессу освобождения заложников.

Собеседники также обсудили вопросы усиления кадровой представленности Украины в структурах системы ООН.

Темы: миротворцыООНПорошенко
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