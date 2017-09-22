Гречкивский говорит, что ГПУ заблокировала пенсионный счет его отца

Обвиняемый в мошенничестве член Высшего совета правосудия Павел Гречкивский утверждает, что Генпрокуратура заблокировала банковские счета его семьи.

Об этом он заявил в Facebook.

"ГПУ пробивает очередное дно. В понедельник мои банковские карточки, в том числе зарплатная, а также счета и карточки моей жены и сына, и уже совсем за гранью морали - пенсионный счет моего 81-летнего отца, заблокированы. Средства не арестованы, но доступа к деньгам нет", - написал он.

По словам Гречкивского, Приватбанк избегает ответов и не объясняет причин такого блокирования.

"Говорят, надо ждать объяснений из центрального офиса в Днепре... Точно могу сказать, что в перечень проблемных клиентов или владельцев сомнительных счетов никто в моей семье, ни я сам не включены", - говорит член ВСП.

В то же время он утверждает, что, по его информации, менеджмент Приватбанка "подтолкнули к нарушениям закона люди из Нацбанка, выполняя просьбу ГПУ".

"Лишение моей семьи возможностей пользоваться легально заработанными безналичными средствами я считаю грубым давлением на меня как члена ВСП", - возмущается Гречкивский.

Он убежден, что дело против него "заглохло", и поэтому правоохранители задействовали инструмент незаконного финансового влияния через государственный банк.

"Способ его использования абсолютный произвол - зарплаты и пенсионные карты не блокируют никогда. Но здесь дошли даже до этого", - отмечает член ВСП.

По его словам, он уже поручил изучение этой ситуации группе адвокатов.

"Работники банка и чиновники, причастные к этим злоупотреблениям, будут привлечены к ответственности согласно законодательству", - пообещал Гречкивский.

Чтобы проверить причастность к этому случаю Генеральной прокуратуры, "Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-секретарю главы ГПУ Ларисе Сарган. Она пообещала дать ответ позже.

Как сообщалось, в начале августа Генеральная прокуратура вручила Гречкивскому обвинительный акт по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

Гречковского и его подельника подозревают в том, что они мошенническим путем пытались получить 500 тыс. долларов за помощь в решении хозяйственного спора в судах трех инстанций.

Украинская правда