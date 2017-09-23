Порошенко: Размещение миротворцев не будет осуществляться по сценарию РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе будет размещена на всей территории и преградит поставки войск и оружия боевикам.

Об этом он сказал в пятницу на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Торонто, передает "Интерфакс-Украина".

В свою очередь Трюдо отметил, что "Канада верит в идею миротворческих сил ООН".

По его словам, миротворческие операции ООН "всегда были мощным инструментом для установления стабильности и деэскалации конфликтов во всем мире".

Он напомнил, что в этом году Канада для участия в миротворческих операциях предоставит до 600 военнослужащих и денежные взносы.

Трюдо сообщил, что Канада в ближайшие месяцы обсудит, каким образом она сможет помочь в деэскалации ситуации в "том регионе, где Россия нарушила международное право".

Как известно, Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

Пункт о взятии контроля над границей есть в минских соглашениях. Однако позиции Украины и России расходятся в вопросе, который из пунктов должен быть выполнен раньше.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что он не против размещения "голубых касок" по всей территории Донбасса.

21 сентября президент Петр Порошенко сообщил, что в США поддержали предложение Украины по миротворцев на Донбассе.