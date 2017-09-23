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В Бердичеве чрезвычайная ситуация из-за града размером с яйцо

Суббота, 23 сентября 2017, 21:24

23 сентября в г. Бердичев Житомирской области объявлена ​​чрезвычайная ситуация местного уровня из-за повреждения накануне градом жилых домов и нарушения нормальных условий жизнедеятельности населения.

 
Все фото ГСЧС

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на базе городского совета организован прием заявлений от граждан и проведена оценка причиненного непогодой ущерба.

В частности, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1950 частных домовладений. Также требуют капитального ремонта или замены крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра.

 

Ориентировочная стоимость причиненного ущерба превышает 6,4 млн. грн.

Темы: Житомирчрезвычайное происшествие
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