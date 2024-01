В Берлине митингуют против "нацистов AfD"

На берлинской площади Александерплац, где партия Альтернатива для Германии (Alternative für Deutschland, AfD) празднует высокий результат на выборах, собрался массовый стихийный митинг.

Об этом сообщает с места события корреспондент "Европейской правды".

Под зданием торгового центра FitX на Александерплац, где проходит послевыборная вечеринка АдГ, собралось более тысячи человек, их количество увеличивается, несмотря на дождь.

В разговоре с корреспондентом "Европейской правды" люди сообщили, что самоорганизовались с помощью соцсетей.

Hundreds of protesters rally outside the AfD election-night party near Alexanderplatz in Berlin https://t.co/K8XaorEBl3 pic.twitter.com/ReFzVlW8gp