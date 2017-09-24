В Берлине митингуют против "нацистов AfD"
На берлинской площади Александерплац, где партия Альтернатива для Германии (Alternative für Deutschland, AfD) празднует высокий результат на выборах, собрался массовый стихийный митинг.
Об этом сообщает с места события корреспондент "Европейской правды".
Под зданием торгового центра FitX на Александерплац, где проходит послевыборная вечеринка АдГ, собралось более тысячи человек, их количество увеличивается, несмотря на дождь.
В разговоре с корреспондентом "Европейской правды" люди сообщили, что самоорганизовались с помощью соцсетей.
Hundreds of protesters rally outside the AfD election-night party near Alexanderplatz in Berlin https://t.co/K8XaorEBl3 pic.twitter.com/ReFzVlW8gp— Bloomberg Politics (@bpolitics) September 24, 2017
Участники акции выкрикивают антифашистские лозунги: "мы против нацистов", "беженцам здесь рады", "долой нацистскую пропаганду". Также популярны кричалки "AfD – фашисты" и "нацистские свиньи".
Также они бросают бутылки в направлении 2 этажа торгово-развлекательного центра, где происходит празднование АдГ.
"Мы очень разочарованы результатом, хоть он и был ожидаемый" – рассказала ЕвроПравде одна из участниц акции.
Кроме беспартийных активистов, на митинге замечены представители партии "левые".
Как известно, право радикальная и открыто пророссийская партия Альтернатива для Германии заняла третье место на парламентских выборах в Германии.
Об особенностях голосования читайте в статье "Бикини, мигранты и сверхмандаты: как агитируют и голосуют на выборх в Германии".