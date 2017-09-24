У Берліні мітингують проти "нацистів AfD"

На берлінській площі Alexanderplatz, де партія Альтернатива для Німеччини (Alternative für Deutschland, AfD) святкує високий результат на виборах, зібрався масовий стихійний мітинг.

Про це повідомляє з місця події кореспондент "Європейської правди".

Під будівлею торгівельного центру FitX на Александерплац, де проходить післявиборна вечірка АдН, зібралося понад тисячу людей, їх кількість збільшується попри дощ.

У розмові з кореспондентом "Європейської правди" люди повідомили, що самоорганізувалися за домогою соцмереж.

Hundreds of protesters rally outside the AfD election-night party near Alexanderplatz in Berlin https://t.co/K8XaorEBl3 pic.twitter.com/ReFzVlW8gp — Bloomberg Politics (@bpolitics) September 24, 2017

Учасники мітингу вигукують антифашистські гасла: "ми проти нацистів", " біженцям тут раді", "геть нацистську пропаганду". Також популярними э кричалки "AfD – фашисти" та "нацистські свині".

Також учасники акції кидають пляшки у напрямку 2 поверху торгівельно-розважального центру, де відбувається святкування АдН.

"Ми дуже розчаровані результатом, хоч він і був очікуваний" - розповіла ЄП одна з учасниць акції. Також, окрім позапартійних активістів, на мітингу помічені представники партії "ліві".

Як відомо, праворадикальна та відкрито проросійська партія Альтернатива для Німеччини зайняла третє місце на парламентських виборах в Німеччині.

Про особливості та мотиви голосування читайте в статті "Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині".

Європейська правда