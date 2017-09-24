Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Берліні мітингують проти "нацистів AfD"

Неділя, 24 вересня 2017, 21:35

На берлінській площі Alexanderplatz, де партія Альтернатива для Німеччини (Alternative für Deutschland, AfD) святкує високий результат на виборах, зібрався масовий стихійний мітинг.

Про це повідомляє з місця події кореспондент "Європейської правди".

Під будівлею торгівельного центру FitX на Александерплац, де проходить післявиборна вечірка АдН, зібралося понад тисячу людей, їх кількість збільшується попри дощ.

У розмові з кореспондентом "Європейської правди" люди повідомили, що самоорганізувалися за домогою соцмереж.

Учасники мітингу вигукують антифашистські гасла: "ми проти нацистів", " біженцям тут раді", "геть нацистську пропаганду". Також популярними э кричалки "AfD – фашисти" та "нацистські свині".

Також учасники акції кидають пляшки у напрямку 2 поверху торгівельно-розважального центру, де відбувається святкування  АдН.

"Ми дуже розчаровані результатом, хоч він і був очікуваний" - розповіла ЄП одна з учасниць акції.  Також, окрім позапартійних активістів, на мітингу помічені представники партії "ліві".

 
 

Як відомо, праворадикальна та відкрито проросійська партія Альтернатива для Німеччини зайняла третє місце на парламентських виборах в Німеччині.

Про особливості та мотиви голосування читайте в статті "Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині".

Європейська правда

Теми: вибориНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
вибори
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: