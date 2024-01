У Берліні мітингують проти "нацистів AfD"

На берлінській площі Alexanderplatz, де партія Альтернатива для Німеччини (Alternative für Deutschland, AfD) святкує високий результат на виборах, зібрався масовий стихійний мітинг.

Про це повідомляє з місця події кореспондент "Європейської правди".

Під будівлею торгівельного центру FitX на Александерплац, де проходить післявиборна вечірка АдН, зібралося понад тисячу людей, їх кількість збільшується попри дощ.

У розмові з кореспондентом "Європейської правди" люди повідомили, що самоорганізувалися за домогою соцмереж.

Hundreds of protesters rally outside the AfD election-night party near Alexanderplatz in Berlin https://t.co/K8XaorEBl3 pic.twitter.com/ReFzVlW8gp