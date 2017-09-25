СМИ: Зять Трампа использовал личную почту для переписки в Белом доме

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер использовал личную электронную почту для переписки в Белом доме с другими должностными лицами в администрации.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на Politico.

Кушнер вел переписку об освещении работы администрации в СМИ, планировании мероприятий и других событиях.

Адвокат Кушнера Эбби Лоуэлл подтвердила, что он использовал свою личную почту для переписки в Белом доме. По ее словам, с января по август Кушнер получил или отправил около сотни таких электронных писем.

Politico отмечает, что также и другие чиновники в окружении Трампа использовали свою личную электронную почту. Среди них бывший начальник аппарата администрации президента Рейнс Прибус, экс-советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Беннон и советник по экономическим вопросам Гэри Кон.

Напомним, когда Хиллари Клинтон занимала должность государственного секретаря, использовала частный сервер для служебной переписки, за что была раскритикована. По словам оппонентов, секретные данные могли быть украдены хакерами, а Клинтон могла стереть компрометирующие письма, несмотря на то, что по закону США переписка чиновников должна быть сохранена.

Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов в 2016 году заявлял, что Клинтон была бы в тюрьме, в том случае, если б он был президентом.