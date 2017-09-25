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Суд арестовал три компании Крымчака

Понедельник, 25 сентября 2017, 10:17

Соломенский райсуд Киева арестовал три компании депутата Киевсовета от фракции "Єдність" Сергея Крымчака и автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий его супруге.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что арестованы акции "Закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда "Тандем" стоимостью 3 миллиона гривен, 99% акций компании "Новопечерский посад" стоимостью 2,3 миллиона гривен, а также 100% акций компании "Юридический центр "Правозащитник" стоимостью 2 тысячи гривен.

Также суд наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz ML 350 2012 года выпуска, принадлежащий супруге Крымчака Дарье Масол.

При этом суд отказался арестовать акции компаний "Гауди Девелопмент", "Калбет Хаус", "Висенс Хаус", "Артигас" и "Дали Парк", которыми, по данным следствия, Крымчак формально руководит через своих нанятых помощниц, но которые не принадлежат депутату.  

Кроме того, было отказано в аресте недвижимости и автомобиля, которые принадлежат родителям и брату Крымчака.

Как известно 13 сентября детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака.

В НАБУ объяснили, что депутата подозревают в присвоении земли в столице.

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Киевского городского совета Сергею Крымчаку (фракция "Еднисть") с альтернативой залога 1,4 млн гривен.

18 сентября Крымчак вышел из СИЗО после внесения за него 1,4 миллиона гривен заставы. 

Ранее "Украинская правда" писала о том, что во времена мэрства Леонида Черновецкого часть земельного участка на Толбухина, 43а и 43б разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии "Единство" - Сергея Крымчака.

Темы: Киеваресткоррупция
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