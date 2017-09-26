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Суд оставил под стражей участника прорыва границы при возвращении Саакашвили

Вторник, 26 сентября 2017, 00:24

Апелляционный суд Львовской области оставил под стражей соратника экс-главы Одесской обладминистрации, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Александра Бурцева, участника прорыва украинской-польской границы в пункте пропуска "Шегини".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, суд отклонил просьбу защиты об изменении меры пресечения на личное обязательство. По решению суда Бурцев останется под стражей до 9 ноября.

Во время оглашения решения Бурцев потерял сознание, ему вызвали скорую помощь.

Представительница "Руха новых сил" Ольга Галабала заявила журналистам, что Бурцеву в течение дня не позволяли принимать инсулин и у него поднялся уровень сахара в крови.

Как сообщалось, ранее Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы. По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).

Как известно, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Саакашвили прибыл в Украину.

Его сторонники, собравшиеся в ЧП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны. Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

Темы: Саакашвилисудграница
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