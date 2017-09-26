Фискалы пытаются оспорить собственную бездеятельность по "делу Насирова"

Миргородская налоговая инспекция в Полтавской области пытается обжаловать постановление Окружного админсуда Украины от 13 марта 2017 года, которым была названа противоправной бездеятельность фискалов по погашению налогового долга компании, связанной с Александром Онищенко.

Об этом сообщает проект "Марлин", ссылаясь на ответ начальника Миргородской ОГНИ Натальи Молочко на запрос проекта, о том, был ли кто-нибудь из должностных лиц привлечен к ответственности за признанное судом бездействие.

Речь идет об ООО "Фирма" ХАС ".

Сообщается, что Миргородская налоговая инспекция решила взыскать налоговый долг в 8,6 миллионов гривен из госкомпании "Укргаздобыча", за неуплату налогов ООО "Фирма "ХАС ", которая причастна к "газовым схемам" депутата от "Воли народа" Александра Онищенко.

Свое решение фискалы обосновали тем, что с 2004 года между ООО "Фирма "ХАС" и государственной компанией "Укргаздобыча" действовал договор о совместной инвестиционной и производственной деятельности. Согласно соглашению, именно предприятие "Фирма "ХАС" должно было платить налоги за пользование недрами.

Однако, согласно судебным материалам, компания Онищенко с 2015 года благодаря налоговым рассрочкам, которые, по мнению детективов из Национального антикоррупционного бюро, были незаконно предоставлены по указанию главного государственного фискала Романа Насирова, не платила налоги.

Отмечается, что в июне 2016 налоговый долг по рентной плате за пользование недрами для добычи природного газа составил 8,6 миллионов гривен.

Как свидетельствуют материалы дела, предоставляя рассрочку "Фирме "ХАС", фискалы не приняли действий для получения имущества последней в налоговый залог, как гарантию погашения налогового долга.

Вместо этого, в июне 2016 года Миргородская ОГНИ приняла решение осуществить опись имущества ПАО "Укргаздобыча" в налоговый залог за долги "Фирмы "ХАС".

Компания "Укргаздобыча" обратилась в суд и обжаловала данное решение.

По их мнению, по договору именно "Фирма "ХАС" должна была платить налоги и именно с нее надо взимать бог.

В марте 2017 Окружной административный суд постановил, в частности, признать противоправной бездеятельность фискалов по погашению налогового долга ООО "Фирма "ХАС", и отменить решение о описи имущества ПАО" Укргаздобыча" в налоговый залог за долги фирмы Онищенко.

Кроме того, суд назначил Миргородский фискалам выплатить 4134 гривны судебных расходов, понесенных государственной компанией.

Проект "Марлин" обратился к Миргородский ОГНИ с просьбой предоставить фамилии ответственных за это дело должностных лиц, были ли они привлечены к ответственности за свое бездействие.

Но в Миргороде ответили, что никого к ответственности они не привлекали. Более того, сообщили, что подали кассационную жалобу, чтобы оспорить решение Окружного административного суда.

Когда состоится рассмотрение дела, пока неизвестно.

Как известно, по данным НАБУ, в результате разоблаченной газовой схемы, организованной в частности нардепом Онищенко, государству был нанесен ущерб на уровне 3 миллиардов гривен.

Ранее сообщалось, отстраненного главу ГФС Романа Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных налоговых органов незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "ХАС", ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Надра Геоцентр на общую сумму более 2 миллиардов гривен.

Яна Миланова, УП