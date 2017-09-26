Минимум 30 победителей конкурса в Верховный суд недоброчестны – ОСД

Каждый четвертый победитель конкурса в новый Верховный суд Украины не имеет права там работать из-за несоответствия критериям добропорядочности.

Об этом заявил на брифинге во вторник в Киеве представитель Общественного совета добропорядочности Роман Маселко, передает "Интерфакс-Украина".

"Среди 120 победителей конкурса в Верховный суд, за которых теперь могут голосовать члены Высшего совета правосудия, каждый четвертый является с таким называемым "вето" или выводом Общественного совета добропорядочности, что они точно не соответствуют критериям добропорядочности или профессиональной этики", – говорит Маселко.

Он напомнил, что среди этих победителей конкурса – судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Вячеслав Наставный и Сергей Слынько, рассматривавшие весной 2013 года дело о привлечении к уголовной ответственности нынешнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, которое было оценено как политическое преследование.



Еще одним примером является судья Одесского апелляционного административного суда Александр Золотников, который во время Майдана своим решением запретил мирные собрания во всей центральной части Одессы.

По словам Маселко, ряд судей не могут пояснить происхождение недвижимого и движимого имущества, которым они владеют или пользуются.



"Эта "тридцатка недобропорядочных", как мы их называем, не имеет права быть в новом Верховном суде, и мы продолжаем настаивать, что их попадание в ВСУ убьет доверие к новому, но не обновленному Верховному суду", - подчеркнул представитель ОСД.



Сокоординатор Общественного совета добропорядочности Виталий Титыч отметил, что по состоянию на сегодня деятельность Высшей квалификационной комиссии судей, которая проводила конкурса, и ВСП вызывает обоснованные сомнения относительно последствий этого процесса.



"Мы ожидаем, что ВСП понимает, в каких общественно-политических условиях работает, и примет все меры, чтобы после выхода из совещательной комнаты не удивить в плохом смысле этого слова общество", – сказал он.