У Порошенко отреагировали на скандал с украинским экспортом оружия

В Администрации президента Украины считают, что последние обвинения Украины в якобы незаконной торговле оружием связаны с конкуренцией на рынке.

Об этом заявил заместитель главы АП Константин Елисеев, передает "Радио Свобода".

"Этот вопрос связан с определенной конкуренцией на рынке вооружений. Для нас важно, чтобы это военное сотрудничество велось в рамках резолюций Совета безопасности ООН и соответствовало международным стандартам. Если это так, то я не вижу никаких сенсаций", - сказал он.

Елисеев отметил, что Украина является важным и ответственным партнером на рынке вооружений.

"У нас есть мощная система государственно-экспертного контроля. Кстати, в свое время созданная с помощью американской стороны. Были обвинения и в якобы причастности Украины к разработке определенных видов вооружения для Северной Кореи. Все это инсинуации, которые через несколько дней все забудут", - добавил он.

Как сообщалось, в последнем отчете Проекта по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) говорится, что европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, используя в качестве посредников оборонные предприятия Украины.

25 сентября правозащитная организация Amnesty International опубликовала еще один отчет, в котором утверждается, что Украина через свою госкомпанию "Укринмаш" незаконно поставляет оружие в Южный Судан.



"Укринмаш" на это заявил, что никогда не поставлял оружие в Южный Судан, а утверждения Amnesty International полностью не соответствуют действительности.