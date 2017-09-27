Жителей Калиновки и еще двух сел эвакуируют, определены места сбора

Для всех жителей Калиновки, Сальника и Павловка организована эвакуация.

Об этом сообщили в Винницком облсовете.

"Пункт сбора №1: площадь возле калиновского технологического техникума. Пункт сбора №2: район и дом культуры. Пункт сбора №3 с. Сальник в доме культуры. Пункт сбора №4: в с. Павловка в доме культуры. Просьба жителей организовано прибыть в пункты сбора, до момента прибытия транспорта находиться в хранилищах", - сообщила Ирина Ярошинская.

Она также заявила, что всех пассажиров поездов, которые ехали до Калиновки, Винницы, Жмеринки высадили в Казатине. Все поезда пустили в обход на Шепетовку.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.