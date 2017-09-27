Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителей Калиновки и еще двух сел эвакуируют, определены места сбора

Среда, 27 сентября 2017, 01:10

Для всех жителей Калиновки, Сальника и Павловка организована эвакуация.

Об этом сообщили в Винницком облсовете.

"Пункт сбора №1: площадь возле калиновского технологического техникума. Пункт сбора №2: район и дом культуры. Пункт сбора №3 с. Сальник в доме культуры. Пункт сбора №4: в с. Павловка в доме культуры. Просьба жителей организовано прибыть в пункты сбора, до момента прибытия транспорта находиться в хранилищах", - сообщила Ирина Ярошинская.

Она также заявила, что всех пассажиров поездов, которые ехали до Калиновки, Винницы, Жмеринки высадили в Казатине. Все поезда пустили в обход на Шепетовку.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: