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Волонтеры помогают людям эвакуироваться из Калиновки

Среда, 27 сентября 2017, 03:45

Волонтеры в социальных сетях предлагают людям, которые находятся в Калиновке, бесплатно вывезти их на автомобилях.

Люди в комментариях обращаются к волонтерам и просят их о помощи.

"Помогите! В Калиновке, в подвале. ул.Садовая, 26 Сергеева Света, с двумя детьми 6 лет и 8 месяцев", "Мама в квартире одна,78 лет, больная, нельзя нервничать, может умереть! Я за границей!! Я с ней связывалась по тел… Окна выбиты,сидит в ванной", "Бабушка сидит в погребе (с. Слобидка)",  "Бабушка в Калиновке. В погребе сидит. Телефон почти сел у нее, не хотим зря разряжать", - пишут люди.

На данный момент снаряды на складе продолжают взрываться.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Склады начали взрываться.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествие
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