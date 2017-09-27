В штабе рассказали о горячих точках зоны АТО

За прошедшие сутки наиболее напряженная ситуация на мариупольском направлении наблюдалась в населенном пункте Водяное, где боевики утром вели активный огонь из гранатометов и вооружения БМП.

Об этом рассказал на традиционном брифинге 27 сентября спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"Днем на всей линии разграничения направлении было тихо. Между 18 и 19 часами боевики провели по одной вооруженной провокации в Марьинке, Широкино и Гнутово, причем в последнем оккупанты вели огонь из БМП", – сообщил полковник.

По его словам, на донецком направлении во вторник огневая активность боевиков была зафиксирована только на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка".

Там российско-оккупационные войска совершили 7 вооруженных провокаций, во время которых вели огонь из гранатометов различных систем и пулеметов. Украинские войска открывали ответный огонь почти на все вооруженные провокации противника.

На луганском направлении в прошедшие сутки боевые действия начались около 17 часов. Боевики совершили по одной вооруженной провокации из стрелкового оружия в Лопаскино и Новозвановке.

После этого враг предпринял еще два обстрела по Крымскому, во время одного из них оккупанты применяли гранатометы, отметил Лысенко.

Спикер АТО также подтвердил, что 26 сентября в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск не было, 1 военный получил ранения вблизи Авдеевки в результате вражеского обстрела.

Валентина Романенко, УП