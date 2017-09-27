Суд арестовал здания сгоревшего лагеря "Виктория"

Приморский райсуд Одессы наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря "Виктория" на Даче Ковалевского, одно из которых сгорело в ночь с 15 на 16 сентября.



Об этом в среду сообщает местное издание "Думская".



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство полицейского следователя. Общая площадь арестованных зданий - 4065,4 кв. м.



"Указанное имущество сохранило следы уголовного правонарушения, то есть является доказательством преступление… Следователь доказал, что существуют риски его перепланировки, изменения целевого назначения, повреждения или уничтожения, что в дальнейшем усложнит установление истины и проведение необходимых следственных действий", - говорится в постановлении.



Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по части 2 ст. 270 УК Украины - "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей".



Как известно, 18 сентября Киевский районный суд Одессы арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности воспитательницу детского лагеря "Виктория" в Одессе Наталью Янчик.



Ранее суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" в Одессе Петроса Саркисяна.



Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара, повлекшего гибель людей и материальный ущерб в особо крупных размерах.



В ночь на 16 сентября 3 ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.



Адвокат воспитательницы лагеря "Виктория" Алексей Черный заявляет, что подзащитная не может быть ответственным за пожар.