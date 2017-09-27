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Суд арестовал здания сгоревшего лагеря "Виктория"

Среда, 27 сентября 2017, 14:31

Приморский райсуд Одессы наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря "Виктория" на Даче Ковалевского, одно из которых сгорело в ночь с 15 на 16 сентября.

Об этом в среду сообщает местное издание "Думская".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство полицейского следователя. Общая площадь арестованных зданий - 4065,4 кв. м.

"Указанное имущество сохранило следы уголовного правонарушения, то есть является доказательством преступление… Следователь доказал, что существуют риски его перепланировки, изменения целевого назначения, повреждения или уничтожения, что в дальнейшем усложнит установление истины и проведение необходимых следственных действий", - говорится в постановлении.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по части 2 ст. 270 УК Украины - "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей".

Как известно, 18 сентября Киевский районный суд Одессы арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности воспитательницу детского лагеря "Виктория" в Одессе Наталью Янчик.

Ранее суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" в Одессе Петроса Саркисяна.

Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара, повлекшего гибель людей и материальный ущерб в особо крупных размерах.

В ночь на 16 сентября 3 ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.

Адвокат воспитательницы лагеря "Виктория" Алексей Черный заявляет, что подзащитная не может быть ответственным за пожар.

Темы: чрезвычайное происшествиекриминал
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