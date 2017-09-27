Активисты назвали депутатов-прогульщиков сентября

В сентябре депутаты приняли участие лишь в одной четверти всех голосований, хуже всех ходили на работу внефракционные нардепы и депутаты группы "Видродження".



Об этом говорится в исследовании движения "Чесно".



В сентябре Верховная Рада работала в сессионном зале 7 дней, провела 11 заседаний, на которых было 933 голосования. По данным официального сайта парламента, 19 депутатов ни разу не проголосовали, среди них семеро отсутствовали во время всех сентябрьских голосований:



1. Сергей Клюев (внефракционный), которого Интерпол объявил в международный розыск



2. Вячеслав Константиновский (внефракционный), который в июле написал заявление о сложении депутатского мандата



3. Александр Онищенко (внефракционный) - нардеп-беглец, скрывающийся в Лондоне от уголовного преследования в отношении хищения имущества "Укргазвыдобування"



4. Дмитрий Ярош (внефракционный), который за всю каденцию Верховной Рады принял участие лишь в 2,8% голосований.



5. Виталий Чепинога ("Блок Петра Порошенко"), который за всю каденцию Верховной Рады принял участие лишь в 3,1% голосований.



6. Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок") – фигурант антикоррупционных расследований



7. Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок"), который за всю каденцию Верховной Рады принял участие лишь в 1,5% голосований и занят преимущественно продвижением партийного проекта "За жизнь".

Трое из этих семи депутатов – Сергей Клюев, Александр Онищенко и Евгений Бакулин – отсутствовали также в июле.

В наибольшем количестве голосований не участвовали народные избранники от фракций "Воля народа" (93,1%), "Видродження" (92,5%) и Радикальной партии Ляшко (91,8%), в наименьшем – депутаты от "Самопомочи" (приняли участие в 60,1% голосований).

Как отмечают активисты, чаще всего депутаты не участвуют в голосованиях, при этом находясь в сессионном зале. В частности, депутаты от Радикальной партии Ляшко пропустили более 90% голосований, хотя отсутствовали лишь при 8,8% голосований.

Больше всего голосований сентября (48,9%) прогуляли внефракционные депутаты.

Как известно, даже стопроцентного прогульщика отозвать невозможно. Единственное, чем можно наказать "неприкасаемых", – лишить части зарплаты. По поручению спикера с сентября 2016 года прогульщиков также время от времени публикуют в газете "Голос Украины".

Общественное движение "Чесно" инициировало кампанию по ежемесячному обнародованию списка нардепов-прогульщиков. Цель кампании – привлечь внимание к одной из самых больших проблем работы Верховной Рады – низкой посещаемости заседаний народными депутатами и их неучастию в голосовании.